МАГАТЭ сообщило о детонации дрона на территории Запорожской АЭС

Руководитель организации Рафаэль Гросси не уточнил, кто стоит за взрывом.

В воскресенье, 7 апреля, в районе Запорожской АЭС, которая находится под контролем российских войск, взорвался дрон.

Об этом говорится в сообщении Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в соцсети X (Twitter), в котором цитируют руководителя организации Рафаэля Гросси.

"Эксперты МАГАТЭ получили информацию о взрыве беспилотника в районе Запорожской АЭС. Такой взрыв согласуется с наблюдениями МАГАТЭ”, – говорится в сообщении.

При этом эксперты не уточняют, чей именно дрон взорвался возле станции.

"Я призываю отказаться от действий, противоречащих 5 принципам МАГАТЭ и угрожающих ядерной безопасности", — цитирует агентство Гросси, который также не упомянул, кто стоит за взрывом.

Российские войска захватили одну из самых больших в Европе АЭС вскоре после вторжения в Украину в 2022 году. С тех пор постоянно существует угроза станции, которая может обернуться ядерной катастрофой.

Напомним, в конце февраля этого года после очередного обстрела россиян была повреждена линия, которая обеспечивала энергопитание Запорожской атомной электростанции.

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