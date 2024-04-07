"Союз авторитарных государств": НАТО "встревожено" сотрудничеством РФ, Ирана, Китая и КНДР против Запада

Как именно НАТО будет противостоять авторитарным государствам, генсек Столтенберга не уточнил.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг предупредил об угрозе "союза авторитарных государств", который сотрудничает против западных демократий.

Об этом передает BBC.

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По его словам, Россия, Иран, Китай и Северная Корея все активнее объединяют усилия, оказывая друг другу практическую помощь.

"Китай поддерживает российскую военную экономику, поставляя ключевую продукцию для оборонной промышленности, а вместо этого Москва отдает свое будущее в залог Пекину", – отметил Столтенберг.

В то же время Москва поставляет технологии Ирана и Северной Корее в обмен на боеприпасы и военную технику.

В разговоре с журналистами ВВС Столтенберг признал, что НАТО пришлось работать с другими странами, за пределами своего географического сообщества, такими как Япония и Южная Корея, чтобы "противостоять этому союзу авторитарных государств, что стал сильнее".

В то же время он выразил уверенность в том, что страны НАТО примут решение о долгосрочном соглашении о финансировании Украины до июля, когда состоится саммит Североатлантического альянса в Вашингтоне.

"Даже если мы верим и надеемся, что война закончится в ближайшем будущем, нам нужно поддерживать Украину в течение многих лет, укреплять ее оборону для сдерживания предстоящей агрессии", – сказал генсек НАТО.

Также он признал, что Украине, в конце концов, придется пойти на уступки России, однако Киев самостоятельно должен решить, на какие компромиссы готов пойти.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг спрогнозировал два сценария развития войны в Украине.

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