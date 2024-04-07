Оккупанты расстреляли безоружных украинских военнопленных в Крынках

По факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины), начато досудебное расследование.

В Херсонской области, неподалеку от села Крынки, оккупанты расстреляли безоружных украинских военнопленных. При процессуальном руководстве областной прокуратуры начато досудебное расследование.

Об этом говорится в заявлении Офиса генерального прокурора.

7 апреля 2024 года в одном из Telegram-каналов была опубликована видеозапись, где российские военные расстреливают троих пленных украинских военнослужащих.

"На видео представитель ВС РФ производит у безоружных неподвижных военных несколько выстрелов, вероятно из автомата. В описании под записью указано, что событие произошло вблизи Крынок Олешковской общины Херсонской области", — говорится в сообщении.

В ОФисе генпрокурора подчеркнули, что еще раз в армии РФ показательно игнорируют положения Женевской конвенции по обращению с военнопленными, что свидетельствует о поддержке таких действий высшим командованием российских вооруженных сил.

Напомним, в Авдеевке Донецкой области российские оккупанты убили семейную пару местных жителей. Женщина и мужчина были найдены мертвыми в их доме.

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