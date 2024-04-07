Россия угрожает Финляндии и готовится к длительной конфронтации с НАТО – ISW

Кремль пытается сдерживать расширение влияния НАТО на другие страны и готовит информационную основу для длительной конфронтации со странами Запада.

МИД России продолжает угрожать Финляндии и утверждает, что Финляндия "потеряла свою независимость в принятии внешнеполитических решений" после вступления в НАТО. Таким образом, Кремль пытается сдерживать расширение влияния Альянса на другие страны и готовит информационную основу для длительной конфронтации со странами Запада.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

В ISW отметили, что это нарратив, который Кремль регулярно использовал для лживого утверждения о том, что НАТО контролирует Украину и использует страну в качестве угрозы России.

"Посол России в Финляндии Павел Кузнецов в интервью кремлевскому изданию ТАСС 6 апреля заявил, что Финляндия находится на "деструктивном курсе" в своих отношениях с Россией и что вступление Финляндии в НАТО превращает Балтийский регион в "зону потенциальной эскалации", - пишут аналитики.

Кузнецов угрожал Финляндии и альянсу НАТО в целом. Он утверждает, что Россия будет вынуждена ответить на наращивание военной силы и оружия НАТО или на размещение ядерного оружия в Финляндии, и что ответ России будет адекватным, но не обязательно симметричным, говорится в отчете.

Кроме того, российский посол в интервью утверждал, что, вступив в НАТО, страна присоединилась к "партии войны к победе над Россией", а также обвинил финскую "русофобию" в том, что она привела к полному разрыву российско-финских отношений.

"Кузнецов намекнул, что у Финляндии нет другого выхода, как улучшить свои отношения с Россией, учитывая, что "мы не можем избежать географии", но в одностороннем порядке обвинил Финляндию в плохом состоянии российско-финских отношений, несмотря на искусственный кризис мигрантов, который Россия создала на территории страны и неоднократные угрозы России в отношении Финляндии и более широкого альянса НАТО", — отметили аналитики.

"ISW продолжает считать, что российские угрозы в адрес стран-членов НАТО направлены для сдерживания Запада. Заявления российских чиновников и дипломатов о мнимых угрозах со стороны НАТО, направленные на создание информационных условий для оправдания и поддержки предполагаемой долгосрочной геополитической конфронтации с Западом", — говорится в отчете Института изучения войны.

Напомним, Зеленский прокомментировал идею Макрона по поводу войск НАТО в Украине и предложил свой вариант.

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