Россия ночью массированно атаковала "Шахедами" Днепропетровщину: власти сообщили о последствиях

Из-за падения обломков повреждено несколько зданий и автомобилей.
В ночь на 7 апреля страна-террористка Россия атаковала дронами-камикадзе Днепропетровскую область.
Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак.
"Ночью наши защитники неба уничтожили "стаю" из 11 вражеских шахедов. По два – в Криворожском и Днепровском районах. Еще семь – в Каменском. В последнем из-за падения обломков повредило несколько зданий и авто", — написал он.
В полночь по Марганецкой общине на Никопольщине войска Путина ударили из артиллерии.
Также вечером было шумно в одном из населенных пунктов Петриковской общины. Там обломки российской ракеты изуродовали два садовых дома, пару машин и линию электропередач.
Напомним, Харьков пережил еще одну тяжелую ночь на 7 апреля. Какие последствия – читайте ЗДЕСЬ.
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