Россия ночью массированно атаковала "Шахедами" Днепропетровщину: власти сообщили о последствиях

В ночь на 7 апреля страна-террористка Россия атаковала дронами-камикадзе Днепропетровскую область.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак.

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"Ночью наши защитники неба уничтожили "стаю" из 11 вражеских шахедов. По два – в Криворожском и Днепровском районах. Еще семь – в Каменском. В последнем из-за падения обломков повредило несколько зданий и авто", — написал он.

В полночь по Марганецкой общине на Никопольщине войска Путина ударили из артиллерии.

Также вечером было шумно в одном из населенных пунктов Петриковской общины. Там обломки российской ракеты изуродовали два садовых дома, пару машин и линию электропередач.

Напомним, Харьков пережил еще одну тяжелую ночь на 7 апреля. Какие последствия – читайте ЗДЕСЬ.

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