Ночной удар по Украине: сколько "Шахедов" сбила ПВО

Сегодня ночью россияне традиционно атаковали украинские города.

Об этом сообщил Генштаб.

"Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, задействовали для этого 17 БпЛА типа "Shahed". Силами и средствами противовоздушной обороны Украины все ударные БпЛА были уничтожены", — говорится в сообщении.

Напомним, российские захватчики в ночь на 7 апреля запустили по Украине несколько групп ударных беспилотников.

В Харькове вражеский беспилотник попал в частный жилой дом, после чего начался пожар.

Читайте также: