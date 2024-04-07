Потери россиян на фронте постоянно растут: Генштаб обновил данные

Оккупантов стало меньше на нашей земле.
С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 447 5100 военных, за последние сутки – 820 человек.
Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.04.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 447 510 (+820) человек
- танков ‒ 7074 (+17)
- боевых бронированных машин ‒ 13551 (+54)
- артиллерийских систем – 11316 (+54)
- РСЗО – 1036 (+4)
- средства ПВО ‒ 749
- самолетов – 347
- вертолетов – 325
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 8956 (+61)
- крылатые ракеты ‒ 2064 (+4)
- корабли /катера ‒ 26
- подводные лодки — 1
- автомобильной техники и автоцистерн – 15071 (+79)
- специальная техника ‒ 1864 (+10)
Ранее сообщалось, что с начала наступательных операций России в октябре 2023 года оккупанты на фронте захватили 505 кв. км территории Украины. В период с 1 января по 28 марта 2024 года российские войска захватили почти на 100 кв. км больше, чем за последние три месяца в прошлом году.
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