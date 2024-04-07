Потери россиян на фронте постоянно растут: Генштаб обновил данные

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 447 5100 военных, за последние сутки – 820 человек.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.04.24 ориентировочно составили:

личного состава – около 447 510 (+820) человек

танков ‒ 7074 (+17)

боевых бронированных машин ‒ 13551 (+54)

артиллерийских систем – 11316 (+54)

РСЗО – 1036 (+4)

средства ПВО ‒ 749

самолетов – 347

вертолетов – 325

БПЛА оперативно-тактического уровня – 8956 (+61)

крылатые ракеты ‒ 2064 (+4)

корабли /катера ‒ 26

подводные лодки — 1

автомобильной техники и автоцистерн – 15071 (+79)

специальная техника ‒ 1864 (+10)

Ранее сообщалось, что с начала наступательных операций России в октябре 2023 года оккупанты на фронте захватили 505 кв. км территории Украины. В период с 1 января по 28 марта 2024 года российские войска захватили почти на 100 кв. км больше, чем за последние три месяца в прошлом году.

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