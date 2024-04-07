Харьков пережил еще одну ужасную ночь: первые подробности

Оккупанты продолжают терроризировать Харьков. Сегодня ночью под ударом находились два района.

О последствиях атаки сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

"В 00:50 оккупанты ударили по Харькову беспилотниками, поврежден частный дом. Пострадал 62-летний мужчина, получивший осколочные ранения. 64-летней женщине и 87-летнему мужчине оказали медицинскую помощь на месте. Также в 01:40 оккупанты ударили "Шахедами "по Лозовскому и Харьковскому районам. Без пострадавших", — написал он.

Напомним, российские захватчики в ночь на 7 апреля запустили по Украине несколько групп ударных беспилотников.

По данным Генштаба, ПВО сбила все враждебные цели.

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