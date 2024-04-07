Захватчики атакуют Украину ударными беспилотниками — ВС

БпЛА отмечены в нескольких областях.
Российские захватчики в ночь на 7 апреля запустили по Украине несколько групп ударных беспилотников.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Воздушных сил.
"Несколько групп БПЛА в Херсонской области, курс северо-западный", — говорится в сообщении.
В Воздушных силах добавили, что ударные БПЛА на севере Харьковщины держат курс на юг.
Напомним, ранее сообщалось, что российская армия намеренно запускает беспилотники по маршрутам, пролегающим через густозаселенные населенные пункты.
Кроме того, мы ранее информировали, что в воздушных силах показали момент сбития российского беспилотника ночью.
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