Загарбники атакують Україну ударними безпілотниками — ПС

Російські загарбники в ніч проти 7 квітня запустили по Україні декілька груп ударних безпілотників.

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Про це йдеться у повідомленні пресслужби Повітряних сил.

"Декілька груп БпЛА в Херсонській області, курс північно-західний", - йдеться у повідомленні.

У Повітряних силах додали, що ударні БпЛА на півночі Харківщини тримають курс на південь.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російська армія навмисно запускає безпілотники за маршрутами, які пролягають через густозаселені населені пункти.

Крім того, ми раніше інформували, що у Повітряних силах показали момент збиття російського безпілотника вночі.

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