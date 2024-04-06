РФ запускає дрони через густонаселені пункти: ЗСУ про підступну тактику ворога

Російська армія навмисно запускає безпілотники за маршрутами, які пролягають через густозаселені населені пункти. Ця підступна тактика для них не нова.

Про це в ефірі телеканалу FREEДОМ розповіла керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

Вона зауважує, що тактика використання мирного населення як додаткового "захисту" на маршруті проходження своїх повітряних цілей для росіян не нова. Втім, останнім часом росіяни активно її використовують під час запуску "Шахедів".

"По БпЛА працюють переважно мобільні вогневі групи. Збиття такого дрона, як правило, призводить до того, що він досить потужними уламками може нашкодити під час падіння. Тому, намагаючись таким чином обійти пошкодження, обстріли українськими мобільними вогневими групами, які не працюють у густонаселених житлових районах, ворог намагається запускати дрони саме через ці місця", - пояснила Гуменюк.

Окупанти використовують тактику поступового й методичного терору - не дають можливості відпочити від атак жодного дня. Гуменюк наголошує, що хоч три-чотири дрони росіяни запускали щоночі.

"Крім того, результат цих атак - це, зокрема, збір даних про роботу систем протиповітряної оборони та коригування маршруту для майбутніх атак ракетами та масованих атак безпілотниками", - наголосила Гуменюк.

Як повідомлялося, вночі проти 6 квітня під час атаки росіяни намагалися запускати Shahed як з півночі, так і з півдня. Інтервал між дронами становив 10 хвилин.

Читайте також: