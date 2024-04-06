Удар по Морозовську: авіаексперт пояснив, що саме горіло на аеродромі

Тактичну авіацію, яка зосереджувалася на аеродромі Морозовськ (Ростовська область РФ), ворог активно використовує для ударів по Україні. Зокрема, йдеться про обстріли керованими авіабомбами (КАБами) – цього року окупанти застосували вже понад 3,5 тис. одиниць.

Про це розповів український авіаексперт Анатолій Храпчинський в ефірі FREEДОМ.

Як наголосив експерт, росіяни б’ють і по прифронтовій зоні, і по прикордонній, і по Харкову. Нещодавно були випадки, що теж неодноразово кидали саме авіабомби.

"Плюс вони активно використовують ракети малої та середньої дальності Х-59, Х-69. Тобто це ті літаки, які у проміжках між масованими обстрілами піддають активним атакам територію України. Це стратегічна мета, бо ці літаки можуть носити й ракети, й бомби. Такі стратегічні цілі мають бути знищені”, – зазначив Храпчинський.

Також він закликав дочекатися супутникових знімків, щоб точніше оцінити завдані збитки, завдані РФ. Слід враховувати, що Україна вже знищила на території РФ кількість літаків, яку можна порівняти з виробництвом цієї техніки у Росії за період з 2018-го по 2022 рік.

"Зараз вони можуть випускати не більше шести літаків на рік. Якщо ми говоримо про те, що на аеродромі "Морозовськ" буде знищено близько п’яти-шести літаків, то ми говоримо про те, що це було знищено те, що вони випустили протягом року”, – пояснив авіаційний експерт.

Через свої імперські звичаї Росія вирішила воювати до останнього літака, наголошує він, тому не подбала про необхідний захист аеродрому, який розташований у зоні досяжності БпЛА. Напевно, окупанти дуже щиро повірили у свою безстрашність, у свої можливості та у свою протиповітряну оборону. Храпчинський жартує, що остання дуже добре працює: збиває літаки на території Криму – свої ж. Так, ця віра, ймовірно, допомогла не перебазуватися. Втім,

"Якщо атаки продовжуватимуться, можливо, якась передислокація відбудеться. Давайте не забувати, що насправді передислокація з "Енгельса" в "Оленью" відбулася після кількох ударів по "Енгельсу", хороших ударів, коли було вражено кілька літаків", – резюмував Анатолій Храпчинський.

Раніше стало відомо, що СБУ разом з військовими та Силами оборони здійснила успішну атаку на аеродром Морозовськ у Росії.

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