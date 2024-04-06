Удар по Морозовску: авиаэксперт объяснил, что именно горело на аэродроме

Тактическую авиацию, сосредоточившуюся на аэродроме Морозовск (Ростовская область РФ), враг активно использует для ударов по Украине. В частности, речь идет об обстрелах управляемыми авиабомбами (КАБами) – в этом году оккупанты применили уже более 3,5 тыс. единиц.

Об этом рассказал украинский авиаэксперт Анатолий Храпчинский в эфире FREEДОМ.

Как отметил эксперт, россияне избивают и по прифронтовой зоне, и по приграничной, и по Харькову. Недавно были случаи, которые тоже неоднократно бросали именно авиабомбы.

"Плюс они активно используют ракеты малой и средней дальности Х-59, Х-69. То есть это те самолеты, которые в промежутках между массированными обстрелами подвергают активным атакам территорию Украины. Это стратегическая цель, потому что эти самолеты могут носить и ракеты, и бомбы". Такие стратегические цели должны быть уничтожены”, – отметил Храпчинский.

Также он призвал дождаться спутниковых снимков, чтобы точнее оценить нанесенный ущерб, нанесенный РФ. Следует учитывать, что Украина уже уничтожила на территории РФ количество самолетов, сравнимое с производством этой техники в России за период с 2018-го по 2022 год.

"Сейчас они могут выпускать не более шести самолетов в год. Если мы говорим о том, что на аэродроме "Морозовск" будет уничтожено около пяти-шести самолетов, то мы говорим о том, что это было уничтожено то, что они выпустили в течение года”, – объяснил авиационный эксперт.

Из-за своих имперских обычаев Россия решила воевать до последнего самолета, отмечает он, поэтому не позаботилась о необходимой защите аэродрома, расположенной в зоне досягаемости БпЛА. Наверное, оккупанты очень искренне поверили в свое бесстрашие, в свои возможности и в свою противовоздушную оборону. Храпчинский шутит, что последняя очень хорошо работает: сбивает самолеты на территории Крыма – свои же. Да, эта вера, вероятно, помогла не перебазироваться. Впрочем,

"Если атаки будут продолжаться, возможно, какая-то передислокация произойдет. Давайте не забывать, что на самом деле передислокация из "Энгельса" в "Оленью" произошла после нескольких ударов по "Энгельсу", хороших ударов, когда было поражено несколько самолетов", – резюмировал Анатолий Храпчинский.

Ранее стало известно, что СБУ вместе с военными и Силами обороны совершила успешную атаку на аэродром Морозовск в России.

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