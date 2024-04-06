Температура до +23°, но будет дождь: погода в Украине 7 апреля

В регионах облачно с прояснениями.

В воскресенье, 7 апреля, в Украине станет теплее. Впрочем, в некоторых областях будет дождь. В течение дня температура воздуха увеличится до +23°.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В воскресенье облачно с прояснениями. Ночью в большинстве северных, центральных и южных областей пройдут дожди. Умеренные дожди будут в Кировоградской, Одесской и Николаевской области. На остальной территории без существенных осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

В Украине температура воздуха ночью будет 4-9° тепла. Днем столбики термометров покажут +14-19°. В Закарпатье днем воздух прогреется до 23° тепла.

Прогноз погоды в Украине на 7 апреля. / Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве

В Киевской области 7 апреля облачно с прояснениями. Ночью — небольшой дождь, а днем без существенных осадков. Скорость северо-западного ветра – 5-10 м/с.

В Киевской области температура ночью будет 5-9 градусов тепла, а днем столбики термометров покажут +14-19 градусов. В Киеве температура будет ночью 7-9° тепла, днем +16-18°.

Напомним, синоптикиня "Укргидрометцентра" Наталья Птуха сообщила, выпадет ли снег в апреле. По ее словам, заходов холода, которые побуждали бы к снегу, уже не ожидается.

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