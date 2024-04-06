Температура буде до +23°, але дощитиме: погода в Україні 7 квітня

В регіонах буде хмарно з проясненнями.

У неділю, 7 квітня, в Україні стане тепліше. Втім, в деяких областях дощитиме. Протягом дня температура повітря підвищиться до +23°.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

У неділю буде хмарно з проясненнями. Вночі у більшості північних, центральних та південних областей дощитиме. Помірні дощі будуть в Кіровоградській, Одеській та Миколаївській області. На решті території без істотних опадів. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

В Україні температура повітря вночі становитиме 4-9° тепла. Вдень стовпчики термометрів покажуть +14-19°. На Закарпатті вдень повітря прогріється до 23° тепла.

Прогноз погоди в Україні на 7 квітня. / Фото: Укргідрометцентр

Погода в Києві

На Київщині 7 квітня буде хмарно з проясненнями. Вночі - невеликий дощ, а вдень - без істотних опадів. Швидкість північно-західного вітру - 5-10 м/с.

В Київській області температура вночі буде 5-9° тепла, а вдень стовпчики термометрів покажуть +14-19°. В Києві температура становитиме вночі 7-9° тепла, вдень +16-18°.

Нагадаємо, синоптикиня "Укргідрометцентру" Наталія Птуха повідомила, чи випаде сніг у квітні. За її словами, заходжень холоду, які б спонукали до снігу, вже не очікується.

Читайте також: