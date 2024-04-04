Німецькі компанії допомагають РФ відбудовувати окупований Маріуполь – Tagesschau

Зокрема, йдеться про німецьку компанію Knauf, очільник якої Ніколаус Кнауф понад 20 років був почесним консулом Росії.

Журналісти знайшли низку доказів того, що німецькі компанії відіграють важливу роль у відбудові окупованого росіянами Маріуполя. Зокрема, логотипи німецьких виробників можна знайти на будівельній техніці, вікнах та гіпсових пакетах.

Це розслідування провели журналісти політичного журналу ARD Monitor, інформує Tagesschau.

У річних звітах, на сайтах компаній, у фото і відео – скрізь є докази того, що німецькі компанії відіграють важливу роль у відбудові Маріуполя. Це будівельна техніка або вікна, на яких помітні логотипи кількох німецьких виробників. Зокрема, на гіпсових пакетах помітна назва Knauf. Це німецьке сімейне підприємство з провінції Франконія є світовим лідером у виробництві штукатурки. Ще й тому, що протягом тривалого часу веде важливий бізнес у Росії.

Керівник компанії Knauf Ніколаус Кнауф понад 20 років був почесним консулом Росії. На фото він усміхається поруч із президентом РФ Володимиром Путіним. Кнауф зберіг цю посаду навіть після анексії Криму, а 2018 року назвав подальші санкції проти Росії "жахливими".

У Knauf кажуть, що в Росії продовжують працювати 4000 людей, а продажі там мільярдні. У загальній заяві щодо російського бізнесу Knauf повідомив журналістам, що засуджує російську агресію проти України та дотримується всіх санкцій ЄС проти РФ. Виробляють у Росії "виключно для російського ринку". Однак компанія залишила без відповіді великий список запитань редакції.

Експерт із санкційного права Віктор Вінклер не погоджується з тим, що російський бізнес не має нічого спільного з німецькою материнською компанією.

"Те, що якщо я маю дочірню компанію в Росії лише на російській території, що це, так би мовити, не має відношення до санкцій, це абсолютний міф і не може бути реальністю", – висловився Вінклер.

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Він пояснив, що навіть якщо на будматеріали принципово не поширюються правила санкцій ЄС, компанії повинні мати можливість "ефективно виключити наявність військового зв’язку, будь-якого військового зв’язку з тим, що вони постачають". Це не обов’язково має бути військовий акт у вужчому значенні. "Але достатньо й того, що військові та воєнні дії Росії отримують непряму вигоду від того, що вони роблять", – каже експерт.

Ці "військові стосунки" створює замовник: офіційний дилер Knauf публічно афішує, що на замовлення Міноборони РФ збудував житловий будинок з будматеріалів компанії. У журналістів є фото цього будівництва з мішками Knauf.

Мішок з будматеріалом німецької компанії Knauf у Маріуполі / Скриншот з відео

Депутат Бундестагу від ХДС і голова комітету у закордонних справах Бундестагу Родеріх Кізеветтер засуджує участь німецьких компаній у відбудові Маріуполя. Вони поставили себе на службу війні, яка порушує міжнародне право.

"Це дуже очевидно з Knauf, тому що вони фактично цементують російську владу на окупованих територіях, зокрема й у Маріуполі", – прокоментував німецький депутат.

Але Knauf – не поодинокий випадок. На зображеннях і відео, які проаналізували журналісти, на численних будівельних майданчиках помітні бетонні блоки в зеленій пакувальній плівці. На ній міститься логотип німецької компанії з Мюнстерланду в Північному Рейні-Вестфалії – WKB Systems GmbH. Компанія обладнує, зокрема, заводи з виробництва бетонних блоків.

Бетонні блоки з логотипом німецької компанії WKB Systems GmbH у Маріуполі / Скриншот з відео

Основним акціонером компанії WKB Systems GmbH є російський олігарх Віктор Бударін. Він використовував свою німецьку компанію як постачальника для будівельної галузі Росії. У розпорядженні журналістів є митні дані, які свідчать: WKB Systems GmbH кілька років постачала цілі системи для заводів з виробництва таких газобетонних блоків російській компанії Бударіна – мабуть, саме тій компанії, продукцією якої Росія намагається зміцнити свою владу в Маріуполі.

За останні роки під санкції вже потрапили численні російські олігархи. Бударін не з них. Експерт із санкційного законодавства Вінклер каже: "Обережно кажучи, вибір ЄС щодо того, до якого олігарха будуть застосовані санкції, а до якого ні, поки що не можна віднести до єдиного плану".

За словами експерта, особливо багато будівельних підрядників не підпадають під санкції. Хоча це, безумовно, можна було б уявити – зокрема у випадку з Бударіним: "З юридичного погляду, є дуже вагома причина для застосування санкцій до цієї особи, а саме те, що ця особа, швидше за все, робить багато для зміцнення російської економіки. І Німеччина тут дуже сильно залучена".

Компанія WKB Systems GmbH не надала журналістам своїх коментарів.

Поки німецькі компанії допомагають окупантам у Маріуполі, нагадаємо, що від 1 липня російські загарбники планують виселяти місцевих жителів з їхніх помешкань, якщо люди не отримають паспорти РФ.

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