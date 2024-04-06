Росія після тривалої паузи повертається до обстрілів "Калібрами" – Коваленко

У ніч проти 6 квітня окупаційні війська Росії, після тривалої перерви, задіяли ракету "Калібр" для удару по Україні. Саме одну ракету, оскільки застосовано було лише один засіб ураження даного типу – неуспішно.

Про це пише військовий оглядач Олександр Коваленко.

Окупанти здійснили пуск з району Новоросійська, а сама ракета обійшла тимчасово окупований Крим, і увійшовши до Херсонської області, в районі Вірменська, взяла курс на Мелітополь, а потім – на Запоріжжя. На Запоріжжі ракета була успішно нейтралізована.

"Хочу нагадати, що станом на початок квітня накопичений боєзапас КРМБ "Калібр" у РОВ (російських окупаційних військ - ред.) – один із найбільш численних. Цих ракет більше ніж, наприклад, станом на зараз, Х-101/555/55. Проте масово вони не застосовуються від 25 вересня 2023 року, і навіть поодинокі випадки застосування були дуже рідкісні", - зазначив експерт.

Експерт зауважив, що дивним є те, що Росія запустила саме одну ракету "Калібр". На його думку, це може свідчити, що окупанти перевіряють напрям ударів.

"Лише 1 ракета. Не 4, не 6, не 8, а саме 1. Більше схоже на промацування напряму ударів, наскільки воно прикрите від дозвукової, крилатої компоненти або... Проблема тих же Ту-95МС, вироблений ресурс яких не дозволяє їм безпечно завантажуватись великою кількістю ракет, ніж 4, а все, що більше – на свій страх і ризик, стала спільною і з російською флотилією?", - зазначив Коваленко.

Коваленко допускає, що з урахуванням інтенсивності пусків КРМБ "Калібр" 2022 року і першій половині 2023-го року ресурс пускових у бойових кораблів міг бути випрацюваний і вони вимагають ремонту.

"Але офіційного підтвердження цієї інформації поки що ніде не звучало, а тому – це лише припущення, засноване на технічних можливостях пускових ракет і особливостях запуску ракет з морського носія", - резюмував Олександр Коваленко.

Нагадаємо, окупанти у ніч проти 6 квітня масовано атакували Україну ракетами і дронами-камікадзе "Shahed". Під ударами перебували Харків, Запоріжжя, Хмельниччина і Київщина. ТСН.ua зібрав все, що відомо про нічний удар.

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