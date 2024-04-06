В Україні можуть знову зрости тарифи на світло: що відомо

Через російськи атаки по українських енергооб'єктах є ймовірність підвищення тарифу на електроенергію для населення.

Про це розповів міністр енергетики Герман Галущенко в інтерв'ю Bloomberg.

"Руйнування були значні — і в електроенергетиці, і в електропередачі. Ситуація складна. Ми досі не розуміємо масштаби збитків, оскільки багато об’єктів все ще в руїнах, і ми не можемо до них дістатися", - розповів посадовець.

Він зазначив, попри те, що збитки офіційно не підраховані, вони вже вимірюються мільярдами гривень і продовжують зростати. Масштаби можуть досягти мільярдів доларів.

"Наразі постраждало шість гігават електроенергії, що втричі більше, ніж Україна планувала імпортувати із Заходу цієї зими. ДТЕК заявила , що 80% її об'єктів серйозно пошкоджено", - йдеться у повідомленні.

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Постійні російські атаки загрожують не лише втратою електроенергії, а й екологічними катастрофами.

"Атаки на гідроелектростанції є актами тероризму та військовими злочинами, оскільки вони впливають не лише на виробництво енергії, а й на роботу дамб на річках", – пояснив міністр.

Він додав, що більше пошкодження мережі ускладнить ситуацію влітку, коли споживання досягне свого піку.

"Ми обов'язково будемо спілкуватися з людьми. Кожен хоче жити комфортно, але ми повинні думати про те, що зараз є обмеження... Залежно від ситуації в липні-серпні ми будемо просити людей максимально економити. Росіяни не можуть викликати повторення відключень 2022 і 2023 років. Навіть у разі величезних збитків ми матимемо базову генерацію, яка покриває від 30% до 50% наших потреб", - сказав Галущенко.

Такрж міністр не виключає ймовірність підвищення тарифу на електроенергію для населення. Для цього уряд зараз вивчає різні варіанти фінансування ремонту своїх енергооб'єктів. Це при цьому, що у червні минулого року після зимових атак ціна на електроенергію зросла майже вдвічі.

"Сьогодні ситуація ще складніша, порівняно з минулим роком, оскільки ми втратили багато гідроелектроенергії і змушені проводити планові ремонти атомних блоків", — резюмував Галущенко.

Зазначимо, лише за останні тижні росіяни знищили понад 6 гігаватів потужностей нашої енергомережі — це і гідроенергетика, і вугільна енергетика.

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