В Украине могут снова вырасти тарифы на свет: что известно

Из-за российских атак по украинским энергообъектам есть вероятность повышения тарифа на электроэнергию для населения.

Об этом рассказал министр энергетики Герман Галущенко в интервью Bloomberg.

"Разрушение было значительным — и в электроэнергетике, и в электропередаче. Ситуация сложная. Мы до сих пор не понимаем масштабы убытков, поскольку многие объекты все еще в руинах, и мы не можем до них добраться", — рассказал чиновник.

Он отметил, что несмотря на то, что убытки официально не подсчитаны, они уже измеряются миллиардами гривен и продолжают расти. Масштабы могут достигнуть миллиардов долларов.

"Пострадали шесть гигаватт электроэнергии, что втрое больше, чем Украина планировала импортировать с Запада этой зимой. ДТЭК заявила, что 80% ее объектов серьезно повреждены", — говорится в сообщении.

Также читайте В Одесской области мужчина затащил в заброшенную землянку мальчика и изнасиловал

Постоянные российские атаки чреваты не только потерей электроэнергии, но и экологическими катастрофами.

" Атаки на гидроэлектростанции являются актами терроризма и военными преступлениями, поскольку они влияют не только на производство энергии, но и на работу дамб на реках ", — пояснил министр.

Он добавил, что большее повреждение сети усложнит ситуацию летом, когда потребление достигнет своего пика.

Мы обязательно будем общаться с людьми. Каждый хочет жить комфортно, но мы должны думать о том, что сейчас есть ограничения... В зависимости от ситуации в июле-августе мы будем просить людей максимально экономить. Россияне не могут вызвать повторение отключений 2022 и 2023 годов.Даже в случае огромного ущерба мы будем иметь базовую генерацию, которая покрывает от 30% до 50% наших потребностей ", — сказал Галущенко.

Также министр не исключает вероятность повышения тарифа на электроэнергию для населения. Для этого правительство сейчас изучает разные варианты финансирования ремонта своих энергообъектов. Это при этом что в июне прошлого года после зимних атак цена на электроэнергию выросла почти вдвое.

"Сегодня ситуация еще более сложная по сравнению с прошлым годом, поскольку мы потеряли много гидроэлектроэнергии и вынуждены проводить плановые ремонты атомных блоков ", — резюмировал Галущенко.

Отметим, что только за последние недели россияне уничтожили более 6 гигаватт мощностей нашей энергосети — это и гидроэнергетика, и угольная энергетика.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.