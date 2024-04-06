Илона Гвоздева восхитила фото с заметно подросшей 8-летней дочерью

Украинская хореограф Илона Гвоздева восхитила нежными кадрами со старшей дочерью Валерией.

Так, в своем фотоблоге звезда рассказала об особой фотосессии с дочерью, которую они устроили к празднику Пасхи. По словам Илоны, этот день они решили посвятить только себе, поэтому обе отказались от каких-либо запланированных дел и провели время вместе. Для фотосета звездная мама с Валерией выбрала нежные образы. В частности, они позируют в розовых платьях с цветочным принтом. Дополнили их фотографии пасхальные декорации в фотостудии.

Илона Гвоздева с дочерью / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Илона Гвоздева с дочерью / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Илона Гвоздева с дочерью / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

"Мгновение, которое делает меня счастливым! Сегодня я не пошла на работу, а дочь - в школу, и мы просто провели это время вдвоем. Это был кайф", - восхитила Гвоздева.

Илона Гвоздева с дочерью / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Дочь Илоны Гвоздевой

В комментариях поклонники танцовщицы сделали семье множество комплиментов:

Вау! Нежные, как весенняя сакура!

Какие вы красивые

Как вы прекрасны! Просто феи

Какие красотки! А дочь вся в папу

Напомним, недавно певец Юлик также впервые за долгое время показал своего заметно подросшего 8-летнего сына Дениса. К тому же вездный папа похвастался спортивными достижениями парня.

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