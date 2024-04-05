Температура зашкалює: вчені виявили дуже гарячу планету

Учені виявили планету, яка під дією гравітації зірки та сусідніх планет настільки розжарилася, що почала світитися.

Про це пише New Scientist.

Спершу вчені знайшли більшу планету, масу якої можна порівняти з Ураном, а потім - другу планету, яка лише на 30% більша за Землю. І була ще одна — зовсім маленька планета TOI-6713.01, яка робить оберт навколо зірки за 2,2 земного дня.

Незвичайні деталі спливли, коли вчені здійснили моделювання орбітальної динаміки всієї системи. Виявилося, що дві більші планети обертаються за дуже ексцентричними орбітами, слідуючи овальним траєкторіям. Вони підходять близько до зірки, а потім відлітають до зовнішніх меж зоряної системи. Гравітація цих двох світів тягне на ексцентричну орбіту і найменшу планету, за яку також бореться тяжіння зірки.

"Температура цієї планети вища, ніж у деяких зірок, набагато вища за ту, яка потрібна для отримання океанів із розплавлених порід", — каже астроном Кейн.

Вчені підрахували, що температура поверхні TOI-6713.01 може досягати приблизно 2300°C.

Така температура приблизно у 2 рази вища за поріг плавлення для чавуну. Астрономи також припускають, що через такі температури, планета світиться сама по собі.

Крім цього, на планеті може відбуватися вулканізм таких масштабів, що з ним не зрівняється навіть найбільш вулканічний об'єкт у Сонячній системі — супутник Юпітера Іо.

Раніше вчені відкрили унікальну суперземлю, де одна частина планети перейшла на темний бік.

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