Россия после длительной паузы возвращается к обстрелам "Калибрами" — Коваленко

В ночь на 6 апреля оккупационные войска России, после длительного перерыва, задействовали ракету "Калибр" для удара по Украине. Именно одну ракету, поскольку применено было только одно средство поражения данного типа – неуспешно.

Об этом пишет военный обозреватель Александр Коваленко.

Оккупанты произвели пуск из района Новороссийская, а сама ракета обогнула ВОТ Крым, и войдя в Херсонскую область в районе Армянска взяла курс на Мелитополь, а затем на Запорожье. В Запорожской области она была успешно нейтрализована.

"Хочу напомнить, что по состоянию на начало апреля, накопленный боезапас КРМБ “Калибр” у РОВ один из наиболее многочисленных. Этих ракет больше чем, например, по состоянию на сейчас, Х-101/555/55. Тем не менее, массово они не применяются с 25 сентября 2023 года, и даже единичные случаи применения очень редкие", — отметил эксперт.

Эксперт отметил, что удивительно то, что Россия запустила именно одну ракету "Калибр". По его мнению, это может свидетельствовать о том, что оккупанты проверяют направление ударов.

"Всего 1 ракета. Не 4, не 6, не 8, а именно 1. Больше похоже на прощупывание направления ударов, насколько оно прикрыто от дозвуковой, крылатой компоненты или... Проблема тех же Ту-95МС, выработанный ресурс которых не позволяет им безопасно загружаться большим количеством ракет, нежели 4, а всё что больше - на свой страх и риск, стала общей и с российской флотилией?", — отметил Коваленко.

Коваленко допускает, что с учетом интенсивности пусков КРМБ "Калибр" в 2022 году и первой половине 2023 года ресурс пусковых у боевых кораблей мог быть выработан и они требуют ремонта.

"Но, официального подтверждения этой информации пока нигде не звучало, а потому – это лишь предположение, основанное на технических возможностях пусковых для ракет и особенностях запуска ракет с морского носителя", – резюмировал Александр Коваленко.

Напомним, оккупанты в ночь на 6 апреля массированно атаковали Украину ракетами и дронами-камикадзе "Shahed". Под ударами находились Харьков, Запорожье, Хмельнитчина и Киевщина. ТСН.ua собрал все, что известно о ночном ударе.

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