Чи випаде сніг у квітні: прогноз синоптикині

Затоків холоду, які б спонукали до снігу, вже не очікується.

Минулого тижня частину України засипало снігом. Торік він йшов навіть у квітні.

Чи можливе випадіння снігу цього року у квітн розповіла синоптикиня "Укргідрометцентру" Наталія Птуха, передає "24 Канал".

"На наших широтах у квітні подекуди можуть випадати й опади у вигляді мокрого снігу. Звичайно ж, це дуже короткотривалий процес. Переважно упродовж доби все розтане, якщо на дворі квітень. Адже в цей період якщо й можливі, то дуже мінливі та стрімкі процеси", - сказала вона.

Водночас Птуха зазначила, що наразі зарано говорити, чи буде сніг у квітні цьогоріч.

"Такі процеси відстежуються вже в більш локальних масштабах на кілька діб, принаймні на тиждень. У найближчій перспективі таких процесів точно не буде", - додала синоптикиня.

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