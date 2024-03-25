Клієнтка вимагає у манікюрного салону майже два мільйони доларів: що сталося

У США 23-річна жінка подала до суду на манікюрний салон і вимагає 1,75 мільйона доларів США після того, як, за її словами, під час процедури вона заразилася вірусом простого герпесу.

Про це пише Mirror.

Неназвана жінка стверджує, що відвідала салон PDX Nails у Портленді і попросила зробити їй манікюр з акриловими нігтями.

Клієнтка стверджує, що під час процедури майстриня не надягала рукавичок і зберігала всі необхідні інструменти та свердла в "м'ятній бляшанці Altoids". Через декілька днів після манікюру жінка помітила на вказівному пальці правої руки навколо нігтя і кутикули щось схоже на інфекцію і набряк, після чого відчула нездужання.

Після віртуальної перевірки стану здоров'я, як зазначено в судових документах, вона звернулася до відділення невідкладної допомоги і здала мазок, який показав, що у неї герпетичний лишай, також відомий як генітальний герпес.

У судових документах вона стверджує, що не мала вірусу до візиту до манікюрниці, і додає, що від моменту встановлення діагнозу у неї були болісні спалахи інфекції.

У позові салон звинувачується у недбалості та незаконних ділових практиках, а жінка вимагає відшкодування збитків.

Вона розповіла, що відтоді, як підхопила інфекцію, страждає на регулярні загострення і відчуває сильний біль. Вона також зазначила, що виразки на її пальцях змушують її заклеювати їх пластиром, що призводить до незручних коментарів і запитань від людей, через що вона почувається незручно і соромно.

Це не перший випадок, коли салон змушений виплачувати гроші після того, як клієнт підхопив інфекцію. 2002 року жінка з Колорадо отримала 3,1 мільйона доларів, коли підхопила герпес після манікюру з використанням брудних інструментів. 2023 року жінка у Флориді отримала 1,75 мільйона доларів від салону після того, як підхопила інфекцію, через яку втратила ногу.

Герпес зазвичай передається через статевий контакт, але також можна заразитися, торкаючись речей, на яких є вірус, наприклад, сидінь унітазу чи постільної білизни. Ознаки герпесу можуть з'явитися через 2-12 днів після зараження. Це можуть бути пухирці, лихоманка, набряк і біль у м'язах. Якщо не лікуватися, це може призвести до появи ще більших пухирців на зараженій ділянці – зазвичай у роті або навколо інтимних місць.

Нагадаємо, чоловік страждає на надрідкісний синдром "демонічного обличчя", який робить усіх схожими на сатану. Захворювання було зафіксовано лише 75 разів.

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