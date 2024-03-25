Выпадет ли снег в апреле: прогноз синоптика

Заливов холода, которые побуждали бы к снегу, уже не ожидается.

На минувшей неделе часть Украины засыпало снегом. В прошлом году он шел даже в апреле.

Возможно ли выпадение снега в этом году в апреле рассказала синоптик "Укргидрометцентра" Наталья Птуха, передает "24 Канал".

"На наших широтах в апреле иногда могут выпадать и осадки в виде мокрого снега. Конечно же, это очень кратковременный процесс. Преимущественно в течение суток все растает, если на дворе апрель. Ведь в этот период если и возможны, то очень изменчивы и стремительны процессы", – сказала она.

В то же время Птуха отметила, что пока рано говорить, будет ли снег в апреле в этом году.

"Такие процессы отслеживаются уже в более локальных масштабах на несколько суток, по крайней мере, за неделю. В ближайшей перспективе таких процессов точно не будет", — добавила синоптик.

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