РФ запускает дроны через густонаселенные пункты: ВСУ о коварной тактике врага

Российская армия намеренно запускает беспилотники по маршрутам, пролегающим через густозаселенные населенные пункты. Эта коварная тактика для них не нова.

Об этом в эфире телеканала FREEДОМ рассказала руководитель Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

Она отмечает, что тактика использования мирного населения как дополнительной "защиты" на маршруте прохождения своих воздушных целей для россиян не нова. Впрочем, в последнее время россияне активно ее используют при запуске "Шахедов".

"По БПЛА работают преимущественно мобильные огневые группы. Избиение такого дрона, как правило, приводит к тому, что он достаточно мощными обломками может навредить во время падения. Поэтому, пытаясь таким образом обойти повреждения, обстрелы украинскими мобильными огненными группами, не работающими у густонаселенных" жилых районах, враг пытается запускать дроны именно из-за этих мест", — объяснила Гуменюк.

Оккупанты используют тактику постепенного и методического террора — не дают возможности отдохнуть от атак ни одного дня. Гуменюк отмечает, что хоть три-четыре дрона россияне запускали каждую ночь.

"Кроме того, результат этих атак — это, в частности, сбор данных о работе систем противовоздушной обороны и коррекции маршрута для будущих атак ракетами и массированных атак беспилотниками", — подчеркнула Гуменюк.

Как сообщалось, ночью против 6 апреля во время атаки россияне пытались запускать Shahed как с севера, так и с юга. Интервал между дронами составил 10 минут.

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