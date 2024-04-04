Новые массированные удары армии РФ: Воздушные силы сделали заявление

Российская Федерация может повторить массированные обстрелы Украины. Вероятно, российская армия взяла определенную паузу, чтобы накопить ресурсы для атак.

Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш в эфире телемарафона.

"Конечно, мы не исключаем мощные массированные атаки от врага. Сейчас видим, что у противника определенный перерыв. Он изучает нашу обстановку, где именно расположена ПВО, использует складки рельефа, местности, русла рек, где может передвигаться незамеченным для наших сил", – высказался представитель ВСУ.

По словам Евлаша, россияне накапливают ресурсы для возможных массированных атак в будущем. В свою очередь, Воздушные силы готовы к отражению ударов армии РФ.

"Враг накапливает свои ресурсы для последующих массированных атак после подготовки, разведки и анализа над теми действиями, которые сейчас проводит. Мы готовы отбивать. Перезаряжаемся, перемещаемся", — подчеркнул представитель ПС.

Напомним, ранее военный эксперт Олег Жданов заявил, что Россия готовится бить "Калибрамы" и начала производить вдвое более мощные Х-101.

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