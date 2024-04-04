Как РФ собирается использовать тысячи срочников: объяснение Маломужа

Мобилизированными 300 тысячами военными РФ только восполнит свои потери.

Об этом рассказал генерал армии Украины, глава Службы внешней разведки Украины (2005-2010) Николай Маломуж в эфире телеканала "Эспрессо".

"Мы знаем все стратегические планы врага. Они давно предполагали увеличить количество мобилизованных до 300 тысяч. Как видим, для мобилизации проводятся различные мероприятия. Конечно, 300 тысяч военных — большое количество, но это не является критическим для нас. Мобилизированными, которые будут выведены из строя, РФ сможет лишь восполнить потери примерно за этот период", — отметил он.

Также Маломуж назвал направления, где россияне могут начать наступление.

"Это Купянск, Сватово-Кременная, Бахмут, Авдеевка, а теперь уже Новопавловка и Запорожское направление, где враг сейчас пытается активно атаковать и прощупывать позиции для будущего наступления. Где-то в одном из этих мест может быть мощный прорыв...", – добавил он.

Напомним, Владимир Путин подписал указ о начале весеннего призыва в армию. Суммарно намерены набрать около 150 тысяч человек. Это больше, чем во время осеннего призыва в 2023 году (набирали 130 тысяч). Несмотря на то, что российские власти обещают не посылать срочников в зону боевых действий, в войне РФ против Украины они погибают каждый день.

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