Как РФ собирается использовать тысячи срочников: объяснение Маломужа

Россия пытается в ближайшее время получить дополнительный человеческий ресурс для создания новой группировки.
Мобилизированными 300 тысячами военными РФ только восполнит свои потери.
Об этом рассказал генерал армии Украины, глава Службы внешней разведки Украины (2005-2010) Николай Маломуж в эфире телеканала "Эспрессо".
"Мы знаем все стратегические планы врага. Они давно предполагали увеличить количество мобилизованных до 300 тысяч. Как видим, для мобилизации проводятся различные мероприятия. Конечно, 300 тысяч военных — большое количество, но это не является критическим для нас. Мобилизированными, которые будут выведены из строя, РФ сможет лишь восполнить потери примерно за этот период", — отметил он.
Также Маломуж назвал направления, где россияне могут начать наступление.
"Это Купянск, Сватово-Кременная, Бахмут, Авдеевка, а теперь уже Новопавловка и Запорожское направление, где враг сейчас пытается активно атаковать и прощупывать позиции для будущего наступления. Где-то в одном из этих мест может быть мощный прорыв...", – добавил он.
Напомним, Владимир Путин подписал указ о начале весеннего призыва в армию. Суммарно намерены набрать около 150 тысяч человек. Это больше, чем во время осеннего призыва в 2023 году (набирали 130 тысяч). Несмотря на то, что российские власти обещают не посылать срочников в зону боевых действий, в войне РФ против Украины они погибают каждый день.
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