Як РФ збирається використати тисячі строковиків: пояснення Маломужа

Мобілізованими 300 тисяч військовими РФ лише поповнить свої втрати.

Про це розповів генерал армії України, очільник Служби зовнішньої розвідки України (2005-2010) Микола Маломуж в етері телеканалу "Еспресо".

"Ми знаємо усі стратегічні плани ворога. Вони давно передбачали збільшити кількість мобілізованих до 300 тисяч. Як бачимо, для мобілізації проводяться різні заходи. Звісно, 300 тисяч військових - велика кількість, але це не є критично для нас. Мобілізованими, які будуть виведені з ладу, РФ зможе лише поповнити втрати приблизно за цей період", - зазначив він.

Також Маломуж назвав напрямки, де росіяни можуть почати наступ.

"Це Куп'янськ, Сватове-Кремінна, Бахмут, Авдіївка, а тепер вже Новопавлівка і Запорізький напрямок, де ворог зараз намагається активно атакувати і прощупувати позиції для майбутнього наступу. Десь в одному із цих місць може бути потужний прорив...", - додав він.

Нагадаємо, Володимир Путін підписав указ про початок весняного призову до армії. Сумарно мають намір набрати приблизно 150 тисяч осіб. Це більше, ніж під час осіннього призову 2023 року (набирали 130 тисяч). Попри те, що російська влада обіцяє не посилати строковиків до зони бойових дій, у війні РФ проти України вони гинуть щодня.

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