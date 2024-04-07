Естонія відшукала додаткові снаряди для України: кількість шокує

Естонія знайшла додаткові резерви, які дозволять закупити партію боєприпасів для ЗСУ. Оголошена міністром оборони Естонії Ханно Певкуром кількість вражає: мільйон снарядів на суму у кілька мільярдів євро.

Про це пише Postimees.

За словами голови оборонного відомства, наразі є можливість закупити для України приблизно один мільйон артилерійських снарядів та ракет "Град". Але для цього необхідно, щоб союзники надали від двох до трьох мільярдів євро.

Певкур зазначив, що 19 березня на засіданні "Рамштайну" він повідомив, що Естонія може домовитись про постачання боєприпасів, які є в наявності у країнах поза межами Європи.

"На жаль, я не можу уточнити. У багатьох випадках продавець сам не хоче, щоб про це стало відомо. Оскільки замовлення включають як 155-мм, так і 152-мм снаряди, Росія також активно шукає постачальників у всьому світі через Білорусь. Існує певна гонка з часом, щоб побачити, хто зможе забезпечити їх першим", – сказав естонський міністр.

Певкур також додав, що ця пропозиція Естонії не дублює аналогічну ініціативу Євросоюз. Тобто, якщо обидві ідеї – ЄС та Естонії – реалізуються, Україна може отримати загалом до двох мільйонів боеприпасів.

Він підкреслив, що за ініціативою ЄС Україна поки що отримала приблизно третину від обіцяних 1,1 млн снарядів, які знаходилися у сховищах ЄС. Решту – приблизно 600-700 тисяч – країни ЄС зобов'язалися поставити Україні до кінця цього року.

Нагадаємо, Німеччина надасть Україні 180 тисяч снарядів у межах чеської ініціативи.

Читайте також провідні новини дня: