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"Орбана у відставку!": під парламентом Будапешта спалахнули акції проти прем'єр-міністра

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"Орбана у відставку!": під парламентом Будапешта спалахнули акції проти прем'єр-міністра

"Похід" проти Орбана в ЄС: як угорського прем'єра притисли до стінки / Фото: ТСН.ua

Для політика це дуже невдалий час.

В Угорщині почалися акції проти уряду Віктора Орбана. Десятки тисяч протестували вийшли на вулиці в центрі Будапешта.  

Про це пише Reuters.

Деталі

Як зазначається, акцію очолив Петер Мадьяр – колишній член правлячої партії "Фідес", який нещодавно запустив політичний рух і має на меті кинути виклик прем'єр-міністру. Протестувальники пройшли до парламенту в незвично теплу весняну погоду, дехто з них вигукував "Ми не боїмося" та "Орбан у відставку!" Багато з них були в червоно-біло-зелених національних кольорах або з національним прапором, символами, які партія Орбана використовувала як власні протягом останніх двох десятиліть.

Мадьяр також опублікував запис розмови зі своєю колишньою дружиною – ексміністеркою юстиції Юдіт Варгою – де вона звинувачує старшого помічника глави кабінету Орбана у корупції. Зараз прокуратура перевіряє ці заяви.

"Розслідування відбувається в політично чутливий для Орбана час напередодні виборів до європейського парламенту в червні, а також після скандалу з сексуальним насильством, який у лютому позбавив від влади двох його ключових політичних союзників – колишнього президента та Варгу", – акцентували у виданні.

Раніше люди вимагали відставки Орбана через корупцію в уряді.

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