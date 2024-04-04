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Орбан почав перейматися щодо вступу до ЄС нового члена: про що йдеться

Орбан почав перейматися щодо вступу до ЄС нового члена: про що йдеться

Орбан зазначив, що Євросоюз потребує вступу країн Західних Балкан / Фото: Associated Press

Угорський прем'єр пообіцяв "докласти максимум зусиль", щоб посприяти якнайшвидшому вступу цієї країни до Євросоюзу.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зробив заяву про те, що у липні 2024 року головуватиме в Європейській раді і зробить все можливе, щоб підтримати вступ Боснії і Герцеговини до Євросоюзу якнайшвидше.

Про це Орбан повідомив під час візиту до Боснії і Герцеговини, а також у своєму Twitter.

Орбан зазначив, що Євросоюз потребує вступу країн Західних Балкан, "якщо хоче дати новий імпульс європейській економіці і захистити ЄС від нелегальної міграції".

"Завжди приємно відвідувати Сараєво. Якщо ми хочемо дати новий імпульс європейській економіці та захистити ЄС від нелегальної міграції, нам потрібні країни Західних Балканів. Цього липня Угорщина головуватиме в Європейській раді. Ми зробимо все можливе, щоб підтримати вступ Боснії і Герцеговини якнайшвидше!" - написав Орбан.

Нагадаємо, що у березні європейські лідери ухвалили політичне рішення почати перемовини про членство з Боснією і Герцеговиною.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Орбан ВИЙШОВ! У кулуарах говорять, чия це була ідея!

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