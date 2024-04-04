Орбан почав перейматися щодо вступу до ЄС нового члена: про що йдеться

Угорський прем'єр пообіцяв "докласти максимум зусиль", щоб посприяти якнайшвидшому вступу цієї країни до Євросоюзу.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зробив заяву про те, що у липні 2024 року головуватиме в Європейській раді і зробить все можливе, щоб підтримати вступ Боснії і Герцеговини до Євросоюзу якнайшвидше.

Про це Орбан повідомив під час візиту до Боснії і Герцеговини, а також у своєму Twitter.

Орбан зазначив, що Євросоюз потребує вступу країн Західних Балкан, "якщо хоче дати новий імпульс європейській економіці і захистити ЄС від нелегальної міграції".

Always a pleasure to visit #Sarajevo . If we want to give new impetus to the European economy, and protect the EU from illegal #migration, we need the countries of the Western #Balkans. Hungary will assume the rotating Presidency of the European Council this July. We will do our… pic.twitter.com/gPfJ7ty8MZ — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) April 4, 2024

"Завжди приємно відвідувати Сараєво. Якщо ми хочемо дати новий імпульс європейській економіці та захистити ЄС від нелегальної міграції, нам потрібні країни Західних Балканів. Цього липня Угорщина головуватиме в Європейській раді. Ми зробимо все можливе, щоб підтримати вступ Боснії і Герцеговини якнайшвидше!" - написав Орбан.

Нагадаємо, що у березні європейські лідери ухвалили політичне рішення почати перемовини про членство з Боснією і Герцеговиною.

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