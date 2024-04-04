У Курську пролунали вибухи: що відомо

"Бавовна" навідується до міста доволі часто.

Ввечері 4 квітня у російському Курську пролунали вибухи. Жителі вже публікують прильоти у Мережі.

Про це повідомляють російські телеграм-канали.

До Курська завітала свіжа "бавовна"

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Як пишуть у російському "РБК", губернатор Старовойт повідомив про пожежу в районі центрального ринку Курська після атаки дронів.

"Після збитого БПЛА є спалах у районі Центрального ринку. Оперативні служби виїхали на місце", – написав він.

Пізніше він повідомив про ще трьох збитих над Курським безпілотників. За його словами, є влучання після атаки БПЛА у житловий будинок в одному із СНТ.

"Також займання у двох приватних будинках у Курську. За попередніми даними загиблих та постраждалих серед цивільного населення немає", – підсумував Старовойт.

Нагадаємо, вчора, 3 квітня, у Ростові пролунали вибухи, а згодом – спалахнула масштабна пожежа.

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