В Курске раздались взрывы: что известно

"Бавовна" наведывается в город довольно часто.
Вечером 4 апреля в российском Курске раздались взрывы. Жители уже публикуют прилеты в Сети.
Об этом сообщают российские телеграм-каналы.
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Как пишут в российском "РБК", губернатор Старовойт сообщил о пожаре в районе центрального рынка Курска после атаки дронов.
"После сбитого БПЛА есть вспышка в районе Центрального рынка. Оперативные службы выехали на место", – написал он.
Позже он сообщил о еще трех сбитых над Курским беспилотниках. По его словам, есть попадание после атаки БПЛА в жилой дом в одном из СНО.
"Также возгорания в двух частных домах в Курске. По предварительным данным погибших и пострадавших среди гражданского населения нет", – подытожил Старовойт.
Напомним, вчера, 3 апреля, в Ростове раздались взрывы, а впоследствии – вспыхнул масштабный пожар.
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