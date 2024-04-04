В Курске раздались взрывы: что известно

"Бавовна" наведывается в город довольно часто.

Вечером 4 апреля в российском Курске раздались взрывы. Жители уже публикуют прилеты в Сети.

Об этом сообщают российские телеграм-каналы.

Курск посетил свежий "хлопок"

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Как пишут в российском "РБК", губернатор Старовойт сообщил о пожаре в районе центрального рынка Курска после атаки дронов.

"После сбитого БПЛА есть вспышка в районе Центрального рынка. Оперативные службы выехали на место", – написал он.

Позже он сообщил о еще трех сбитых над Курским беспилотниках. По его словам, есть попадание после атаки БПЛА в жилой дом в одном из СНО.

"Также возгорания в двух частных домах в Курске. По предварительным данным погибших и пострадавших среди гражданского населения нет", – подытожил Старовойт.

Напомним, вчера, 3 апреля, в Ростове раздались взрывы, а впоследствии – вспыхнул масштабный пожар.

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