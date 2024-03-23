"Чули звук мотору": пожежа спалахнула на НПЗ у Самарській області РФ

Очевидці повідомляють про пожежу на НПЗ поряд із містом Новокуйбишевськ Самарської області.

Про це інформують рос"ЗМІ".

Перед цим було чути звук мотора.

Місцеві жителі розповіли, що близько 30 хвилин тому було чутно гучний вибух, а потім побачили полум'я від пожежі.

Офіційної інформації про руйнування та постраждалих поки що немає.

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Нагадаємо, у ніч проти 9 лютого в Краснодарському краї Росії сталася пожежа на нафтопереробному заводі Ільський.

Водночас вночі проти 22 березня Російська Федерація завдала масованого удару по Україні. Окупанти застосували понад 60 безпілотників і майже 90 ракет різних типів.

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