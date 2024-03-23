У Харкові прозвучали повторні вибухи

Загарбники продовжують атакувати Харків.

У місті пролунала серія вибухів.

Перебувайте в укриттях до відбою сигналу "Повітряна тривога". Про влучання ворожих снарядів повідомляйте на спецлінію поліції 102.

"Харків - в районі міста ворожий БпЛА. Перебувайте в укриттях!", - повідомили у Повітряних Силах ЗСУ.

Також відбулися пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Сумщині.

"Кременчук - рух ударних БпЛА у вашому напрямку", - додали українські військові.

Нагадаємо, в ніч проти 22 березня Росія здійснила чергову потужну атаку на українські міста. Через пошкодження об'єктів критичної інфраструктури в деяких населених пунктах відключено електропостачання, є перебої з тепло- та водопостачанням.

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