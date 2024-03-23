У Харкові пролунав вибух

У Харкові прозвучав вибух.

Про це інформують очевидці.

Раніше Повітряні Сили ЗСУ попереджували, що ворожі БпЛА на Полтавщині маневрують, рухаються в північному та західному напрямку, а також ворожі БпЛА на Полтавщині маневрують, рухаються в північному та західному напрямку.

В регіоні лунає тривога.

Оновлено об 00:30

Повітряні Сили ЗСУ повідомляють, що в районі міста Харків - ворожий БпЛА.

Перебувайте в укриттях!

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Нагадаємо, в ніч проти 22 березня Росія здійснила чергову потужну атаку на українські міста. Через пошкодження об'єктів критичної інфраструктури в деяких населених пунктах відключено електропостачання, є перебої з тепло- та водопостачанням.

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