В Харькове раздался взрыв

В Харькове прогремел взрыв.

Об этом информируют очевидцы.

Ранее Воздушные Силы ВСУ предупреждали, что вражеские БпЛА в Полтавской области маневрируют, двигаются в северном и западном направлении, а также враждебные БпЛА в Полтавской области маневрируют, двигаются в северном и западном направлении.

В регионе раздается тревога.

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Напомним, в ночь на 22 марта Россия совершила очередную мощную атаку на украинские города. Из-за повреждений объектов критической инфраструктуры в некоторых населенных пунктах отключено электроснабжение, есть перебои с тепло- и водоснабжением.

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