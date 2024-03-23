В Харькове раздался взрыв

Находитесь в укрытиях.
В Харькове прогремел взрыв.
Об этом информируют очевидцы.
Ранее Воздушные Силы ВСУ предупреждали, что вражеские БпЛА в Полтавской области маневрируют, двигаются в северном и западном направлении, а также враждебные БпЛА в Полтавской области маневрируют, двигаются в северном и западном направлении.
В регионе раздается тревога.
Напомним, в ночь на 22 марта Россия совершила очередную мощную атаку на украинские города. Из-за повреждений объектов критической инфраструктуры в некоторых населенных пунктах отключено электроснабжение, есть перебои с тепло- и водоснабжением.
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