Харьков находится в режиме блекаута – облсовет

Сегодня, 22 марта, Харьковщина имела один из самых больших по своей массированности и интенсивности ударов по энергоинфраструктуре. Харьков находится в режиме блэкаута.

Об этом в эфире телеканала "Киев24" сказал депутат Харьковского облсовета Александр Скорик.

В области насчитали 17 прилетов ракет типа С-300, их уже отличают по звуку. Все они были направлены исключительно на энергоинфраструктуру города Харькова и Харьковской области.

"На данный момент имеем ужасные последствия: у нас не работает метрополитен, не работают светофоры в городе, не работает электротранспорт, он работает в режиме блекаута. Нет у 700 тысяч абонентов энергообеспечения, есть перебои с водой, с канализацией. Город находится в режиме блекаута", – констатировал он.

Ранее энергетический эксперт прокомментировал последствия ударов по критической инфраструктуре и сказал, возможен ли блекаут в Украине.

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