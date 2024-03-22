Харків перебуває в режимі блекауту – облрада

Сьогодні, 22 березня, Харківщина мала один з найбільших по своїй масованості й інтенсивності ударів по енергоінфраструктурі. Харків перебуває у режимі блекауту.

Про це в ефірі телеканалу "Київ24" сказав депутат Харківської облради Олександр Скорик.

В області нарахували 17 прильотів ракет типу С-300, їх вже відрізняють за звуком. Всі вони були націлені винятково на енергоінфраструктуру міста Харкова і Харківської області.

"На зараз маємо жахливі наслідки: в нас не працює метрополітен, не працюють світлофори в місті, не працює електротранспорт, він працює в режимі блекауту. Немає в 700 тисяч абонентів енергозабезпечення, є перебої з водою, з каналізацією. Місто перебуває в режимі блекауту", – констатував він.

Раніше енергетичний експерт прокоментував наслідки ударів по критичній інфраструктурі й сказав, чи можливий блекаут в Україні.

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