Масований удар по енергетиці в Україні: чи можливий блекаут

У ніч проти 22 березня РФ завдала потужної атаки по Україні, застосувавши десятки ракет й дронів. Серйозно постраждали енергетичні об'єкти у східній частині України.

Про це в ефірі "Сніданку з 1+1" сказав енергетичний експерт Олександр Харченко.

Триває потужна інформаційна атака з боку ворога

За словами експерта, ворог намагається посіяти паніку, розповідаючи про зруйновані дамби. Активно поширюється ще ціла низка фейків в інформаційному просторі. Реальність полягає в тому, що в східних областях, перш за все Харків, Дніпро, Кривий Ріг, Запоріжжя, є пошкодження енергосистеми.

"Немає жодних загроз для того, щоб були пошкоджені дамби. Дамби вони не здатні пошкодити, навіть якщо будуть старатися, в них це не вийде", – наголосив Харченко.

Як відзначив експерт, зараз йде робота, спрямована на дві речі:

відновити живлення містам і регіонам, а їх вистачає у східній частині України, вона дуже постраждала;

зрозуміти план відновлення якомога швидший, який буде застосовано найближчими днями.

За оцінками експерта, до вечора більша частина тих, хто зараз без живлення, отримають його. Над цим дуже інтенсивно працюють усі належні служби.

Експерт також прокоментував інформацію про загрозу блекауту в Україні. Зокрема, йдеться про Харків.

"Блекауту в Україні однозначно не буде. В Харкові живлення протягом годин буде з'являтись. Над Харковом йде дуже інтенсивна робота, там десятки атак на інфраструктуру і навколо", - резюмував Харченко.

Нагадаємо, у ніч проти 22 березня армія РФ завдала масованої ракетної атаки по України. Ворог застосував широку номенклатуру озброєння – балістичні, крилаті, надзвукові ракети, безпілотники типу "Шахед" тощо.

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