Комбінована ракетна атака по Україні: чим бив ворог

У ніч проти 22 березня армія РФ завдала масованої ракетної атаки по України. Ворог застосував широку номенклатуру озброєння – балістичні, крилаті, надзвукові ракети, безпілотники типу "Шахед" тощо.

Про це пише журналіст Андрій Цаплієнко з посилання на телеграм-канал monitor.

Чим бив ворог

Так, армія РФ застосувала:

крилаті ракети Х-101/555 запущені щонайменше 13 бортами Ту-95 з району Каспійського моря;

аеробалістичні гіперзвукові ракети комплексу Х-47М2 "Кинджал";

балістичні ракети ОТРК "Іскандер-М"/"KN-23";

надзвукові крилаті ракети повітряного базування Х-22;

керовані зенітні ракети ЗРК "С-300"/"С-400";

ударні БпЛА типу "Шахід";

ймовірно, керовані авіаційні ракети різних типів.

Зазначається, що Х-101/555 подолали найбільшу дистанцію у приблизно 2300 км, перш ніж досягли Львівської області. Ракети Х-22 запускались бортами Ту-22м3 з території Ростовської області РФ. "Кинджали" ж запускались бортами МіГ-31К з території Тамбовської області РФ. Балістичні ракети різних типів запускались з тимчасово окупованих територій АР Крим та Донеччини, Бєлгородської області РФ.

Російські війська атакували Київ, Харків, Запоріжжя, Дніпро, Кривий Ріг, Черкаси, а також окремі населені пункти Харківщини, Дніпропетровщини, Запоріжжя, Одещини, Хмельниччини, Вінниччини.

"Частину ракет знищено силами ППО. Деталі від місцевих адміністрацій", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, окупаційна армія Росії 22 березня здійснила комбіновану атаку ракетами та дронами. Постраждала критична інфраструктура – у деяких містах є проблеми зі світлом та водопостачанням.

Читайте також: