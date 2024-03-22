Росіяни атакували ДніпроГЕС: які наслідки

Зараз на станції триває пожежа. На місці працюють надзвичайні служби та енергетики.

Російські війська вранці 22 березня атакували ракетами ДніпроГЕС у Запоріжжі, вдаривши по гідроспорудах та греблі.

Про це повідомили в "Укргідноенерго".

Російські ракети вранці знову вкотре атакували численні об’єкти по Україні, зокрема й енергетики. Ворог влучив і по найбільшій гідроелектростанції країни – ДніпроГЕС у Запоріжжі.

"Нелюди не заспокоїлись, зруйнувавши Каховську ГЕС, і тепер намагаються створити нову екологічну катастрофу, цинічно вдаривши по гідроспорудах ДніпроГЕС та плотині", – зазначається в заяві.

Зараз на станції триває пожежа. На місці працюють надзвичайні служби та енергетики, долаючи наслідки численних ударів.

Водночас в "Укргідроенерго" зазначили, що загрози прориву немає. Ситуація на греблі станції контрольована.

Нагадаємо, вночі та вранці 22 березня окупанти влаштували масовану ракетно-дронову атаку по Україні. Зокрема, ворог завдав 12 ракетних ударів по Запоріжжю, зруйнувавши і пошкодивши будинки. Є поранені.

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