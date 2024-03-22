"Енергоатом": ЗАЕС – на межі блекауту

Окупаційна армія Росії у ніч проти 22 березня здійснила масовану атаку України. Під час атаки о 5:10 ранку відключилася зовнішня повітряна лінія ПЛ-750кВ "Дніпровська", що з'єднує тимчасово окуповану Запорізьку АЕС із об’єднаною енергосистемою України.

Про це повідомляє "Енергоатом".

Наразі ЗАЕС зʼєднана з українською енергосистемою лише лінією електропередачі ПЛ-330кВ "Запорізька ТЕС — Феросплавна".

Ця лінія нещодавно була відремонтована силами українських енергетиків, оскільки не працювала протягом тривалого часу через пошкодження внаслідок чергового російського обстрілу.

"Така ситуація вкрай небезпечна і загрожує настанням аварійної ситуації. Якщо відключиться остання лінія звʼязку з вітчизняною енергомережею, ЗАЕС опиниться в черговому блекауті, що є важким порушенням умов безпечної експлуатації станції", – наголосив очільник Енергоатома Петро Котін.

Він вчергове зауважив, що Запорізька атомна електростанція має негайно перейти під повний контроль України, її законного оператора – "Енергоатома", а Росія повинна вивести зі станції своїх військових та військову техніку.

Від початку російської окупації Запорізька АЕС вже пережила вісім повних блекаутів та один частковий – із запуском аварійних дизель-генераторів і систем безпеки. У разі їх відмови це загрожує розвитком ядерної та радіаційної аварії.

Нагадаємо, внаслідок ракетної атаки у Запоріжжі обмежили автопереїзд греблею Дніпровської ГЕС.

У Запоріжжі та Хмельницькому зникло світло, а в Харкові – проблеми з водопостачанням.

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