"Энергоатом": ЗАЭС – на грани блэкаута

Оккупационная армия России в ночь на 22 марта совершила массированную атаку Украины. Во время атаки в 5:10 утра отключилась внешняя воздушная линия ПЛ-750кВ "Днепровская", соединяющая временно оккупированную Запорожскую АЭС с объединенной энергосистемой Украины.

Об этом сообщает "Энергоатом".

В настоящее время ЗАЭС соединена с украинской энергосистемой только по линии электропередачи ВЛ-330кВ "Запорожская ТЭС — Ферросплавная".

Эта линия недавно была отремонтирована силами украинских энергетиков, поскольку не работала в течение длительного времени из-за повреждений в результате очередных российских обстрелов.

"Такая ситуация крайне опасна и чревата наступлением аварийной ситуации. Если отключится последняя линия связи с отечественной энергосетью, ЗАЭС окажется в очередном блэкауте, что является тяжелым нарушением условий безопасной эксплуатации станции", — подчеркнул глава "Энергоатома" Петр Котин.

Он в очередной раз отметил, что Запорожская атомная электростанция должна немедленно перейти под полный контроль Украины, ее законного оператора – "Энергоатома", а Россия должна вывести со станции своих военных и военную технику.

С начала российской оккупации Запорожская АЭС уже пережила восемь полных блекаутов и один частичный с запуском аварийных дизель-генераторов и систем безопасности. В случае их отказа это чревато развитием ядерной и радиационной аварии.

Напомним, в результате ракетной атаки в Запорожье ограничили автопереезд по плотине Днепровской ГЭС.

В Запорожье и Хмельницком исчез свет, а в Харькове – проблемы с водоснабжением.

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