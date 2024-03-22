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В Сумах и Днепре раздались взрывы

В Сумах и Днепре раздались взрывы

Вражеский обстрел продолжается / Фото: ТСН.ua

Идет тревожная ночь для украинцев.

В Сумах раздались звуки взрывов. Об этом заявили местные жители.

Тем временем все МиГ-31К совершили посадку на Саваслейке.

Об этом сообщает мониторинговые каналы.

В то же время, они призывают жителей западных регионов Украины находиться в укрытиях.

  • Также крылатые ракеты из Винницкой области зашли в Хмельницкую область.
  • Повторные взрывы раздаются в Днепре.

Однако позже снова произошел вылет 2-х МиГ-31К: угроза пуска ракет Х-47 "Кинжал".

Местные жители сообщают о проблемах с Интернетом в Харьковской области.

Перепады напряжения наблюдаются в Кривом Роге. Сообщается, что в некоторых районах города исчезла вода и отопление.

Напомним, что ранее были зафиксированы пуски крылатых ракет с самолетов Ту-95МС.

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