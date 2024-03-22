В Сумах и Днепре раздались взрывы

В Сумах раздались звуки взрывов. Об этом заявили местные жители.

Тем временем все МиГ-31К совершили посадку на Саваслейке.

Об этом сообщает мониторинговые каналы.

В то же время, они призывают жителей западных регионов Украины находиться в укрытиях.

Также крылатые ракеты из Винницкой области зашли в Хмельницкую область.

Повторные взрывы раздаются в Днепре.

Однако позже снова произошел вылет 2-х МиГ-31К: угроза пуска ракет Х-47 "Кинжал".

Местные жители сообщают о проблемах с Интернетом в Харьковской области.

Перепады напряжения наблюдаются в Кривом Роге. Сообщается, что в некоторых районах города исчезла вода и отопление.

Напомним, что ранее были зафиксированы пуски крылатых ракет с самолетов Ту-95МС.