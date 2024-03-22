В Сумах и Днепре раздались взрывы

Идет тревожная ночь для украинцев.
В Сумах раздались звуки взрывов. Об этом заявили местные жители.
Тем временем все МиГ-31К совершили посадку на Саваслейке.
Об этом сообщает мониторинговые каналы.
В то же время, они призывают жителей западных регионов Украины находиться в укрытиях.
- Также крылатые ракеты из Винницкой области зашли в Хмельницкую область.
- Повторные взрывы раздаются в Днепре.
Однако позже снова произошел вылет 2-х МиГ-31К: угроза пуска ракет Х-47 "Кинжал".
Местные жители сообщают о проблемах с Интернетом в Харьковской области.
Перепады напряжения наблюдаются в Кривом Роге. Сообщается, что в некоторых районах города исчезла вода и отопление.
Напомним, что ранее были зафиксированы пуски крылатых ракет с самолетов Ту-95МС.