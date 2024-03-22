Астрологический прогноз на 22 марта

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: нельзя бросать на полдороге уже начатые дела, а вот к новым начинаниям приступать не рекомендуется. Можно – и нужно – анализировать ошибки, совершенные в последнее время, и проводить с ними работу.
Символ дня: Змея, глотающая свой хвост.
Стихия дня: Дерево.
Счастливое число дня: 4.
Счастливый цвет дня: синий, васильковый, сапфировый, ультрамарин.
Счастливые камни дня: рубин, красный опал.
За какую часть тела отвечает: кровь.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут длиться долго, поэтому не стоит медлить с обращением к врачу. Необходимо соблюдать осторожность в отношении лекарственных препаратов – особенно новых, не опробованных ранее.
Питание дня: голодание находится под категорическим запретом – желудок в этот день нуждается в нагрузке, необходимо также ограничить употребление жидкости – например, напитки можно заменить сочными фруктами.
Стрижка дня: один из самых благоприятных дней для стрижки.
Дачные работы дня: можно сеять семена на рассаду растений со съедобной надземной частью – огурцов, помидоров, тыквы, перца.
Магия и мистика дня: можно читать молитвы и прорабатывать карму.
Сны дня: сны нынешней ночи позволяют пережить эмоции, которые в ближайшее время человеку предстоит пережить в реальной жизни.
Табу дня: серьезные финансовые операции вместо прибыли могут принести потери.
Цитата дня: «Тратьте энергию на то, чего никто не увидит» (Джони Айв).
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