Астрологический прогноз на 22 марта

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: нельзя бросать на полдороге уже начатые дела, а вот к новым начинаниям приступать не рекомендуется. Можно – и нужно – анализировать ошибки, совершенные в последнее время, и проводить с ними работу.

Символ дня: Змея, глотающая свой хвост.

Стихия дня: Дерево.

Счастливое число дня: 4.

Счастливый цвет дня: синий, васильковый, сапфировый, ультрамарин.

Счастливые камни дня: рубин, красный опал.

За какую часть тела отвечает: кровь.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут длиться долго, поэтому не стоит медлить с обращением к врачу. Необходимо соблюдать осторожность в отношении лекарственных препаратов – особенно новых, не опробованных ранее.

Питание дня: голодание находится под категорическим запретом – желудок в этот день нуждается в нагрузке, необходимо также ограничить употребление жидкости – например, напитки можно заменить сочными фруктами.

Стрижка дня: один из самых благоприятных дней для стрижки.

Дачные работы дня: можно сеять семена на рассаду растений со съедобной надземной частью – огурцов, помидоров, тыквы, перца.

Магия и мистика дня: можно читать молитвы и прорабатывать карму.

Сны дня: сны нынешней ночи позволяют пережить эмоции, которые в ближайшее время человеку предстоит пережить в реальной жизни.

Табу дня: серьезные финансовые операции вместо прибыли могут принести потери.

Цитата дня: «Тратьте энергию на то, чего никто не увидит» (Джони Айв).

Читайте также: