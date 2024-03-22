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Астрологический прогноз на 22 марта

Астрологический прогноз на 22 марта

Змея - символ дня / Фото: Associated Press

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: нельзя бросать на полдороге уже начатые дела, а вот к новым начинаниям приступать не рекомендуется. Можно – и нужно – анализировать ошибки, совершенные в последнее время, и проводить с ними работу. 

Символ дня: Змея, глотающая свой хвост. 

Стихия дня: Дерево. 

Счастливое число дня: 4. 

Счастливый цвет дня: синий, васильковый, сапфировый, ультрамарин. 

Счастливые камни дня: рубин, красный опал. 

За какую часть тела отвечает: кровь. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут длиться долго, поэтому не стоит медлить с обращением к врачу. Необходимо соблюдать осторожность в отношении лекарственных препаратов – особенно новых, не опробованных ранее. 

Питание дня: голодание находится под категорическим запретом – желудок в этот день нуждается в нагрузке, необходимо также ограничить употребление жидкости – например, напитки можно заменить сочными фруктами. 

Стрижка дня: один из самых благоприятных дней для стрижки. 

Дачные работы дня: можно сеять семена на рассаду растений со съедобной надземной частью – огурцов, помидоров, тыквы, перца. 

Магия и мистика дня: можно читать молитвы и прорабатывать карму. 

Сны дня: сны нынешней ночи позволяют пережить эмоции, которые в ближайшее время человеку предстоит пережить в реальной жизни. 

Табу дня: серьезные финансовые операции вместо прибыли могут принести потери. 

Цитата дня: «Тратьте энергию на то, чего никто не увидит» (Джони Айв). 

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