Астрологічний прогноз на 22 березня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: не можна кидати на пів дорозі вже розпочаті справи, а от нових починань розпочинати не рекомендується. Можна – і потрібно – аналізувати помилки, здійснені останнім часом, та проводити з ними роботу.

Символ дня: Змія, що ковтає свій хвіст.

Стихія дня: Дерево.

Щасливе число дня: 4.

Щасливий колір дня: синій, волошковий, сапфіровий, ультрамарин.

Щасливі камені дня: рубін, червоний опал.

За яку частину тіла відповідає: кров.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, можуть тривати довго, тому не варто зволікати зі зверненням до лікаря. Необхідно бути обережними щодо лікарських препаратів – особливо нових, невипробуваних раніше.

Харчування дня: голодування перебуває під категоричною забороною – шлунок у цей день потребує навантаження, необхідно також обмежити вживання рідини – наприклад, напої можна замінити соковитими фруктами.

Стрижка дня: один із найсприятливіших днів для стрижки.

Дачні роботи дня: можна сіяти насіння на розсаду рослин із їстівною надземною частиною – огірків, помідорів, гарбуза, перцю.

Магія та містика дня: можна читати молитви та опрацьовувати карму.

Сни дня: сни нинішньої ночі дозволяють пережити емоції, які найближчим часом людина має пережити в реальному житті.

Табу дня: серйозні фінансові операції замість прибутку можуть спричинити втрати.

Цитата дня: «Витрачайте енергію на те, чого ніхто не побачить» (Джоні Айв).

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