У Запоріжжі пролунали вибухи

У Запоріжжі чутно звуки вибухів.

Про це пише Суспільне.

Голова Запорізької ОВА Іван Федоров у соціальних мережах повідомив про вибух у Запоріжжі. Наразі - без подробиць.

Раніше Повітряні сили ЗСУ попереджували про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня.

Моніторингові канали попереджували про балістику з Криму. Саме тоді під загрозою опинилися Запоріжжя та Дніпро.

Перебувайте в укриттях. Не нехтуйте особистою безпекою та безпекою ваших рідних.

Також зафіксовано виліт ще 4-х Ту-22М3. Вони - носії надзвукових ракет Х-22. Будь ласка, уважно поставтесь до питання безпеки у південних областях.

Нагадаємо, що у Росії у повітря здійнялися кілька Ту-95мс.

Більше читайте в матеріалі ТСН.ua: Загадковий свист ракети над Києвом: експерт пояснив, чим міг атакувати Путін і до чого тут "удар помсти"

Додамо, росіяни влаштували масовану ракетну атаку по Києву та області в ніч проти 21 березня. Над містом та в районі столиці збили приблизно 30 російських ракет, зокрема й балістичні. Станом на ранок 21 березня відомо про 13 поранених киян.

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