В Запорожье раздались взрывы

В Запорожье слышны звуки взрывов.

Об этом пишет Общественное.

Глава Запорожской ОВА Иван Федоров в социальных сетях сообщил о взрыве в Запорожье. Сейчас – без подробностей.

Ранее Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с юга.

Мониторинговые каналы предупреждали о баллистике из Крыма. В это время под угрозой оказались Запорожье и Днепр.

Находитесь в укрытиях. Не пренебрегайте личной безопасностью и безопасностью ваших родных.

Также зафиксирован вылет еще 4-х Ту-22М3. Они – носители сверхзвуковых ракет Х-22. Внимательно отнеситесь к вопросу безопасности в южных областях.

Напомним, что в России в воздух поднялись несколько Ту-95мс.

Больше читайте в материале ТСН.ua: Загадочный свист ракеты над Киевом: эксперт объяснил, чем мог атаковать Путин и при чем здесь "удар мести"

Добавим, россияне устроили массированную ракетную атаку по Киеву и области в ночь на 21 марта. Над городом и в районе столицы сбили около 30 российских ракет , в том числе и баллистические. По состоянию на утро 21 марта известно о 13 раненых киевлянах.

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